Yeni Kız Arkadaşım

Claire, en yakın arkadaşı Lea’nın ölümünün ardından derin bir depresyona girer. Ancak hayatında kalan son arkadaşının kocasıyla sürpriz bir şekilde tanışınca hayata tutunması için yepyeni bir sebep doğacaktır. Filmin başrol oyuncusu Anais Demoustrier, filmdeki rolüyle Karlovy Vary Uluslarası Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.