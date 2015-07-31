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Yeni Kız Arkadaşım
Une nouvelle amie
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :31 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Claire, en yakın arkadaşı Lea’nın ölümünün ardından derin bir depresyona girer. Ancak hayatında kalan son arkadaşının kocasıyla sürpriz bir şekilde tanışınca hayata tutunması için yepyeni bir sebep doğacaktır. Filmin başrol oyuncusu Anais Demoustrier, filmdeki rolüyle Karlovy Vary Uluslarası Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.
Filmin Eleştrisi
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