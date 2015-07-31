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Yeni Kız Arkadaşım

Une nouvelle amie

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Fragmanlar


Yeni Kız Arkadaşım
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Claire, en yakın arkadaşı Lea’nın ölümünün ardından derin bir depresyona girer. Ancak hayatında kalan son arkadaşının kocasıyla sürpriz bir şekilde tanışınca hayata tutunması için yepyeni bir sebep doğacaktır. Filmin başrol oyuncusu Anais Demoustrier, filmdeki rolüyle Karlovy Vary Uluslarası Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.


Filmin Eleştrisi




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