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Yeni Mutantlar

The New Mutants

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Yeni Mutantlar
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan filmde yönetmenliği Josh Boone üstleniyor.

Galeri

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