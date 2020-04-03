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Yeni Mutantlar
The New Mutants
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2020
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Nisan 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan filmde yönetmenliği Josh Boone üstleniyor.
Galeri
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