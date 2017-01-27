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Sinema>Film Arşiv >  Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü - xXx: Return of Xander Cage
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Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

xXx: Return of Xander Cage

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage (Vin Diesel), kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor.

Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Kötü değil , imax falan eyvallah sinemada izlenecek etkisi yok evde izlenebilir

  • Bana göre şimdiye dek çıkan yeni nesil ajan filmlerinin en iyisi. Vin dieselin oyunculuk kalitesi tartışılmaz düzeyde olduğundan sinema'da verdiğiniz pararın değerini veren bir film. Filmin fragmanını ve daha fazlasını bulabilirsiniz... http://www.direkizlehd.tv/yeni-nesil-ajan-xander-cagein-donusu.html

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Oyuncular ve ekip

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