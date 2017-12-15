Yeni Yıl Tehlikede

Tam da Yeni Yıl öncesi heyecan doruktayken hiç beklenmedik bir şey olur. Noel Baba'nın 92.000 elfi yatak döşek hastalanır. Hem de aynı zamanda! Hep neşeli görmeye alıştığımız Noel Baba için bu ağır

bir darbe olur. Peki şimdi dünyadaki bütün çocuklar için hediyeleri kim hazırlayacak? Akıllarına tek bir seçenek gelir. O da geyikleriyle birlikte Noel Baba'nın dünyaya gidip elfleri için bir tedavi bulmasıdır. Ancak tehlikede olan Yeni Yıl'ı kurtarmak hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Noel Baba'yı burada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.