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Yeniden Başla

Demolition

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Fragmanlar


Yeniden Başla
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eşini trafik kazasında trajik bir şekilde kaybeden yatırım uzmanı Davis Mitchell, duygusal bir çöküntü yaşamaktadır. Davis, tüm hayatını sorguladığı bu dönemde giderek kontrolünü yitirmektedir. Bir gün parasını kaptırdığı otomatı üreten şirkete bir şikayet mektubu yazar. Davis, bu mektup sayesinde şirketin müşteri temsilcisi Karen ile yakınlaşacak ve bu beklenmedik ilişki, hem Karen hem de Davis'in tekrar hayata sıkı sıkıya sarılmasını sağlayacaktır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • aykırı şeyleri normalmiş gibi gösteren, boş bir film. saçma.

  • Cok guzel bir film. Jack Gylenhall bu tip rolleri mukemmel oynuyor.

  • sevgili sinemaseverler. Bu film vizyona girdi mi? hayır ant.da daha giremedi. sistemde bir bozukluk olduğunu söylediler. 14 seansı oynatılamadı. yani sinema salonuna tlf. etmeden sakın gitmeyin. gününüzü benim gibi mahvetmeyin.

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Oyuncular ve ekip

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