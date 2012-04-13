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Sinema>Film Arşiv >  Yeniden Doğuş - The Howling: Reborn
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Yeniden Doğuş

The Howling: Reborn

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yeniden Doğuş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Annesi, kendisine hamileyken öldürülen Will, okulda aşık olduğu Eliana ile bir araya gelmek için bir partiye katılmaya karar verir. Işıklar karardığında tuhaf şeyler olur. Garip yaratıkların saldırdığını görür ancak kimse ona inanmaz. Will, kurt adamlar konusunda araştırma yaparken, annesinin de öldürüldüğü dönemde aynı şekilde kurt adamları araştırdığını öğrenir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bence sinemada izlemeye geerek yok.

  • gece uyuyamadığınızda izlenecek filmlerden :)

  • ooooo imdb puanına bakın hele.

  • bence berbat bir film çıkacak.

  • insan yorum yazmayada çekiniyo iyi yorum yazıyosun bi dert kötü ir yorum yazıyosun ayrı bi dert film çıkmadan yorum yapılması doğru olmadığını düşünoyorum fakat kötü gibi film

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Oyuncular ve ekip

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