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Yeniden Doğuş
The Howling: Reborn
1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Nisan 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Özen Film
Filmin Konusu
Annesi, kendisine hamileyken öldürülen Will, okulda aşık olduğu Eliana ile bir araya gelmek için bir partiye katılmaya karar verir. Işıklar karardığında tuhaf şeyler olur. Garip yaratıkların saldırdığını görür ancak kimse ona inanmaz. Will, kurt adamlar konusunda araştırma yaparken, annesinin de öldürüldüğü dönemde aynı şekilde kurt adamları araştırdığını öğrenir.
Galeri
Yorumlar
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bence sinemada izlemeye geerek yok.
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gece uyuyamadığınızda izlenecek filmlerden :)
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ooooo imdb puanına bakın hele.
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bence berbat bir film çıkacak.
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insan yorum yazmayada çekiniyo iyi yorum yazıyosun bi dert kötü ir yorum yazıyosun ayrı bi dert film çıkmadan yorum yapılması doğru olmadığını düşünoyorum fakat kötü gibi film
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