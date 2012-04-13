Yeraltı
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Nisan 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :107 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
- Resmi Sitesi : http://zekidemirkubuz.com/tr/film-yeralti.htm
Filmin Konusu
"Akıllı bir adam, kendine karşı acımasız değilse gururlu da olamaz."
Muharrem, nefret ettiği ve edildiğini halde eski arkadaşlarının yemeğine kendisini zorla davet ettirir.
Masum didişmeler, ufak kişilik gösterileri ile başlayan yemek, giderek dumanlanan kafaların etkisiyle utanç dolu geçmişe doğru yol almaya başlar. Defterler açılır, hesaplar ortaya dökülür.
Gece pişmanlık, gözyaşları ve öfkeyle dolarken, rezillik, karanlık sokaklara, fuhuş kokan otel odalarına taşar.
Onlar hep birlikte, Muharrem tek başına olsa da kararlıdır. Pislik ya o gece temizlenecek, ya da geberip gidecektir. Yoksa sonsuza kadar kurtulamayacaktır bu utançtan.
Galeri
Yorumlar
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çok şükür sonbahara kadar beklemeyeceğiz...
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13 nisanı iple çekiyoruz. demirkubuz un cnn turk roportajı enfestibu arada...
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Merakla beklediğim filmlerden :)
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Çok Merak etiyorum Nihal yalçını bu keski nasıl harika oynuyacağına engininde öyle bakalım Bu Filmi Çok Merak Ediyorum
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oyuncu kadrosu guzel umarım fılmde bı o kadar guzel olur