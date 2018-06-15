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Yeshou xingjing
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :1998
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Arthur Wong , Kathy Chow , Gary Mak , Sam Lee , Michael Wong , Stephanie Che , Sammuel Leung , Patrick Tam , Roy Cheung , Kong Kim
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :110 dk.
- Dağıtıcı :Media Asia Films, People's Production Limited
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