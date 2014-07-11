Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yetenek Avcısı - Million Dollar Arm
Paylaş

Yetenek Avcısı

Million Dollar Arm

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yetenek Avcısı
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir sporcu menajeri olarak kariyerini kurtarmak için son bir çaba gösteren JB Bernstein beysbolun bir sonraki en iyi atıcısını bulmak için bir plan hazırlar. Birinci ligde bir beysbol yıldızına dönüştürebileceği genç bir kriket atıcısı bulma umuduyla JB “Million Dollar Arm” adında bir realite şov yarışması düzenlemek için Hindistan'a gider. Huysuz fakat keskin gözlü, emekli bir beysbol yetenek avcısının da yardımıyla Dinesh ve Rinku adlarında, beysbol hakkında hiçbir fikri olmayan ama topu hızlı fırlatmada çok yetenekli olan 18 yaşındaki iki oğlanı keşfeder. Onlar için birinci ligle sözleşme yapmayı ve kısa yoldan zengin olmayı uman JB, çocukları eğitmek için ülkesi Amerika’ya getirir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Yetenek Avcısı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yetenek Avcısı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir