Yetenek Avcısı

Bir sporcu menajeri olarak kariyerini kurtarmak için son bir çaba gösteren JB Bernstein beysbolun bir sonraki en iyi atıcısını bulmak için bir plan hazırlar. Birinci ligde bir beysbol yıldızına dönüştürebileceği genç bir kriket atıcısı bulma umuduyla JB “Million Dollar Arm” adında bir realite şov yarışması düzenlemek için Hindistan'a gider. Huysuz fakat keskin gözlü, emekli bir beysbol yetenek avcısının da yardımıyla Dinesh ve Rinku adlarında, beysbol hakkında hiçbir fikri olmayan ama topu hızlı fırlatmada çok yetenekli olan 18 yaşındaki iki oğlanı keşfeder. Onlar için birinci ligle sözleşme yapmayı ve kısa yoldan zengin olmayı uman JB, çocukları eğitmek için ülkesi Amerika’ya getirir.