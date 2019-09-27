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Yeti Efsanesi

Abominable

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Yeti Efsanesi
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Filmin Konusu

Yeti Efsanesi, çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti’yi evine geri götürmek için zorlu bir maceraya atılan Yi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onu evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler. Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?

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