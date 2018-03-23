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Yi gen huo chai
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Sally Yeh , Po Wei Hou , Yung Lin Ma , Fang Fang , Wei Li
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Wa Lin Film Production Company
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