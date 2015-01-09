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Yıldız Haritası

Maps to the Stars

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Fragmanlar


Yıldız Haritası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Havana(Julianne Moore), eski ününe tekrar kavuşabilme umuduyla parlak bir rolün peşinde olan hırslı ve güzel bir oyuncudur. Geçmişi sırlarla dolu gizemli Agatha(Mia Wasikowska) Hollywood’a geri döndüğünde Havana onu asistanı olarak işe alır. Yıllar önce babası tarafından evden uzaklaştırılmış olan Agatha'nın planı, ünlü psikoterapist babası Stafford(John Cusack) ve şımarık oyuncu kardeşi Benjie’nin(Evan Bird) hayatlarına gizlice dahil olmaya çalışmaktır. Ancak Hollywood sanıldığı kadar büyük değildir ve herkesin hırsları birbiriyle kesişecektir. Bu hikayenin tek masum kahramanı ise senarist olma hayalleriyle Hollywood’a gelen ve Havana’nın limuzin şoförlüğünü yapan Jerome(Robert Pattinson) olacaktır.

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