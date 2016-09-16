Yıldızlar da Kayar: Das Borak

Bekir ve Tayfur işleri hep ters giden iki girişimci kardeştir. Kurdukları Cast ajansıyla küçük çaplı organizasyonlara oyuncu ve dansçı göndermektedirler. Fakat işler bir türlü istedikleri gibi gitmemektedir. En sonunda ses getirecek bir projeye imza atmaya karar verirler. "Ünlülerin Benzerleri yarışması" adında bir yarışma düzenlerler. O sırada Dünyaca ünlü mega star Das Borak'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler çıkar. Borak'ın organizatörü Hüseyin, konserlerin iptal olacağını öğrenince mahvolur. Zira bir sürü konser anlaşması yapılmış, milyonlarca lira zarara uğramak üzeredir. Tam da o sırada Benzerler yarışması düzenlemekte olan Bekir ile Hüseyin'in yolu kesişir. Organizatör Hüseyin, Bekir ve Tayfur'a çılgın bir teklif yapar. Bu teklifi kabul eden Bekir ve Tayfur kendilerini rüya gibi bir maceranın içinde bulurlar.