Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yıldızlar da Kayar: Das Borak
Paylaş

Yıldızlar da Kayar: Das Borak

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yıldızlar da Kayar: Das Borak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 3.9 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bekir ve Tayfur işleri hep ters giden iki girişimci kardeştir. Kurdukları Cast ajansıyla küçük çaplı organizasyonlara oyuncu ve dansçı göndermektedirler. Fakat işler bir türlü istedikleri gibi gitmemektedir. En sonunda ses getirecek bir projeye imza atmaya karar verirler. "Ünlülerin Benzerleri yarışması" adında bir yarışma düzenlerler. O sırada Dünyaca ünlü mega star Das Borak'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler çıkar. Borak'ın organizatörü Hüseyin, konserlerin iptal olacağını öğrenince mahvolur. Zira bir sürü konser anlaşması yapılmış, milyonlarca lira zarara uğramak üzeredir. Tam da o sırada Benzerler yarışması düzenlemekte olan Bekir ile Hüseyin'in yolu kesişir. Organizatör Hüseyin, Bekir ve Tayfur'a çılgın bir teklif yapar. Bu teklifi kabul eden Bekir ve Tayfur kendilerini rüya gibi bir maceranın içinde bulurlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Yıldızlar da Kayar: Das Borak filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yıldızlar da Kayar: Das Borak filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir