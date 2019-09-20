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Yıldızlara Doğru

Ad Astra

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Yıldızlara Doğru
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Filmin Konusu

Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatıyor. 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

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