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Yıldızlara Doğru
Ad Astra
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD, Brezilya
- Gösterim Tarihi :20 Eylül 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatıyor. 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.
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