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Yıldızlararası

Interstellar

4 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yıldızlararası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 8.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünya üzerindeki yaşamımız sona ererken, bir grup uzay araştırmacısı insanlık tarihinin en önemli görevlerinden birini üstlenirler. Bulunduğumuz galaksinin çok ötelerine yolculuk ederek insanlığın, yıldızların ötesinde yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmayacağını keşfe çıkarlar.

Galeri

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Yorumlar

  • bu filme gidemesim ya

  • Kesinlikle hos

  • müthiş bi film

  • uzun güzel ama sonu daha iyi olabilirdi...

  • Hayatımda izlediğim en iyi film... İnanılmaz muhteşem

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Oyuncular ve ekip

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