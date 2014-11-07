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Yıldızlararası
Interstellar
4 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :7 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :169 dk.
Filmin Konusu
Dünya üzerindeki yaşamımız sona ererken, bir grup uzay araştırmacısı insanlık tarihinin en önemli görevlerinden birini üstlenirler. Bulunduğumuz galaksinin çok ötelerine yolculuk ederek insanlığın, yıldızların ötesinde yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmayacağını keşfe çıkarlar.
Galeri
Yorumlar
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bu filme gidemesim ya
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Kesinlikle hos
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müthiş bi film
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uzun güzel ama sonu daha iyi olabilirdi...
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Hayatımda izlediğim en iyi film... İnanılmaz muhteşem
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