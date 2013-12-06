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Yılın Savaşı

Battle of the Year: The Dream Team

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yılın Savaşı
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yılın Savaşı dünyanın dört bir yanından gelen en iyi takımların buluştuğu ve her yıl düzenlenen bir break dans turnuvasıdır. Amerikalı grup on beş senedir bu dans olimpiyatlarını kazanamamaktadır. Los Angeles Hip Hop dünyasının önemli isimlerinden biri olan eski break dansçı Dante ülkesini birinciliğe yükseltmek istemektedir. Takımını çalıştırması için eskiden şampiyonluk kazanmış bir basketbol takımının koçluğunu yapmış arkadaşı Blake'ten yardım ister.

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Yorumlar

  • Kotu (ghj;)

  • dansçılara yönelik bi film ama fragmanı izlediyseniz ilgi çekici bi film

  • hiphopçılar kaçırmasın

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Oyuncular ve ekip

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