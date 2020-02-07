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Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

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Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)
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Filmin Konusu

Yırtıcı Kuşlar, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Harley Quinn, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’ karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Galeri

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