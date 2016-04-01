Yitik Kuşlar

1915 yılında, Anadolu’da bir Ermeni köyünde, varlıklı bir ailenin çocukları olan Maryam ve Bedo günlerini yaramazlık yaparak ve gizli güvercinliklerinde oyunlar oynayarak geçirirler. Çocuklar bir gün ormanda küçük mavi bir kuş bulurlar ve bir sabah annelerinden habersiz kuşa bakmak için evden kaçarlar. Gizli güvercinliklerinden döndüklerinde ev bomboştur. Köyde de kimsecikler kalmamıştır ve köy adeta hayalet bir köye dönüşmüştür.

Artık çocukları zorlu bir macerada beklemektedir, acaba kaybettikleri ailelerine kavuşmaları mümkün olacak mıdır?