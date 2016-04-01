Yitik Kuşlar
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
1915 yılında, Anadolu’da bir Ermeni köyünde, varlıklı bir ailenin çocukları olan Maryam ve Bedo günlerini yaramazlık yaparak ve gizli güvercinliklerinde oyunlar oynayarak geçirirler. Çocuklar bir gün ormanda küçük mavi bir kuş bulurlar ve bir sabah annelerinden habersiz kuşa bakmak için evden kaçarlar. Gizli güvercinliklerinden döndüklerinde ev bomboştur. Köyde de kimsecikler kalmamıştır ve köy adeta hayalet bir köye dönüşmüştür.
Artık çocukları zorlu bir macerada beklemektedir, acaba kaybettikleri ailelerine kavuşmaları mümkün olacak mıdır?
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Imdb puan\'ina aldanip yorumlara bakmadan gittigim film. Film inanilmaz duragan ilerliyor. Profesyonel oyuncular ve inanilmaz paralar harcanan filmlerden daha yuksek imdb puani almasinin sebebini gercekten anlamis degilim. filmi cok anlamak istedim. Ama sanirim bunu yakalayamadim. onumdeki arkamdaki herkes aglarken ben kapanan gozlerimi zorla acmaya calisiyordum. Amacim saygisizlik degil film hakkinda bu sitedende daha aciklayici bir ozet yazilsaydi en azindan 2 saatimi baska bir filme girerek degerlendirebilirdim. buda degisik bir deneyim oldu.
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Özellikle ilk yarısındaki oyunculuk kötüydü. Fikir ve senaryo fena değil. İyi anlamda söyleyebileceklerim; o dönemin havasını filme yansıtabilmişler ve ermenilerin günlük yaşantılarıyla ilgili bilgilendirici bir film olmuş. Ama hristiyan bir topluluğun tanrılarına allah diye seslenmelerini çok garipsedim.
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Kesinlikle ip\'le çektiğim bir film. Umarım beklentimi karşılar.