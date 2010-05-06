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Yo tuve un cerdo llamado Rubiel
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Küba
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :10 dk.
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