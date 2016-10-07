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Yok Artık 2

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Fragmanlar


Yok Artık 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir taksinin etrafında şekillenen yol hikâyelerini anlatan Yok Artık!'ın devam filmi Yok Artık! 2, komedi soslu hikâyelerini bu kez bir berber dükkanından izleyiciye aktaracak.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • kendimi dolandırılmış hissediyorum

  • Film arasını beklemeden çıktık. Sadece zaman kaybı

  • ya kardeşim komedi dediğimiz olay sadece küfür ve çıplaklık değildir, vaz geçin artık böyle film çekmekten. Küfürün sıradanlaştırıldığı bir film.

  • sinemada seyrettiğim en berbat filmlerden biriydi düşününki güzel bir gün geçiriyorsunuz komedi filmine giriyorsunuz çıkışta mutsuzsunuz gününüzün geri kalanını negatif etkiliyor (

  • Bu filmi izledikten sonra kendimi dolandırılmış hissediyorum.Bu filmde emeği geçen herkese yazıklar olsun.

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Oyuncular ve ekip

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