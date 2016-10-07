Yok Artık 2
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Ekim 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Bir taksinin etrafında şekillenen yol hikâyelerini anlatan Yok Artık!'ın devam filmi Yok Artık! 2, komedi soslu hikâyelerini bu kez bir berber dükkanından izleyiciye aktaracak.
Galeri
Yorumlar
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kendimi dolandırılmış hissediyorum
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Film arasını beklemeden çıktık. Sadece zaman kaybı
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ya kardeşim komedi dediğimiz olay sadece küfür ve çıplaklık değildir, vaz geçin artık böyle film çekmekten. Küfürün sıradanlaştırıldığı bir film.
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sinemada seyrettiğim en berbat filmlerden biriydi düşününki güzel bir gün geçiriyorsunuz komedi filmine giriyorsunuz çıkışta mutsuzsunuz gününüzün geri kalanını negatif etkiliyor (
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Bu filmi izledikten sonra kendimi dolandırılmış hissediyorum.Bu filmde emeği geçen herkese yazıklar olsun.