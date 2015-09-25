Yok Artık!
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Taksici Fikret, İstanbul’un yoğun trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten birçok komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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bence sacma deyil filim çok güzel bence
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Yerli komediler bu sene hep çuvalladı.Bizim türkler ya komedi ya korku yapıyorlar.Korku demeyelim Cinli filmler yapıyorlar.Ülkemizde korku diye bir tabir kalmadı aslında ya komedi diyelim yada cinli )
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kadro güzel film iyi değil
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Bu kadar kötü yoruma gerek yok aslında. Film felaket değil, de tam becerememişler bu tarzı diyelim. Belki de bizim Türk filmi izleyicisine de uygun bir tarz değil. Yoksa aynı tarzda (parça parça konulardan oluşan film) birçok harika yabancı film var tüm dünyada.
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Çok kötü bir film Oyuncu kadrosuna güvenerek filme girdim.ama sadece ilk yarısını izlemeye tahammül edebildim.Çok kötü bir senaryo Bilet paranıza yazık sakın seyretmeyin