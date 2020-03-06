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Yokuş Aşağı

Downhill

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Yokuş Aşağı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ruben Östlund'un Force Majeure filminin yeniden çevrimi olan Downhill, çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan Billie ve Pete çiftinin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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