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Yokuş Aşağı
Downhill
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Filmin Konusu
Ruben Östlund'un Force Majeure filminin yeniden çevrimi olan Downhill, çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan Billie ve Pete çiftinin hikâyesini anlatıyor.
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