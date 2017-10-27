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Yol Arkadaşım
2 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım, tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in yol maceralarını konu ediniyor.
Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un (Oğuzhan Koç) kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e (İbrahim Büyükak) rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.
Galeri
Yorumlar
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Muhteşem ötesi. Demekki güzel filmler de yapılabiliyormuş.
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Eğlenceli bir film tavsiye ederim.
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10 numara 5 yıldız, çok güzel hareketler bunlar izlemeyi seviyorsanız aynı şekilde eğleneceğiniz bir film
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10 Numara fildi bu kadar iyi bir film çıkmaz diyordum SUPER OLMUŞ EMEGE SAYGI @
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İğrenç ötesi saçma sapan bir film
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