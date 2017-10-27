İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım, tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in yol maceralarını konu ediniyor.

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un (Oğuzhan Koç) kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e (İbrahim Büyükak) rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.