Yol Ayrımı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yavuz Turgul'un yönettiği, başrolünde Şener Şen'in yer aldığı Yol Ayrımı, tüm hayatını, babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu yaşama karşı bakış açısını değiştiren Mazhar Kozanlı'nın hikâyesini anlatıyor.
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Yorumlar
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Filimden Şener Şen\'i çıkarın, alacağı puan en fazla bir olur... Şener Şenin karşısında oynadığı için mi bu kadar vasatlaşmış acaba oyuncular onu da anlamadım. Güzel bir tema ama çok başarısız işlenmiş bana sorarsanız gereksiz bir rutkay aziz rolü zorla filme monte edilmiş... filmden çıktığımda üzgündüm gerçekten. Puan veremiyorum
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Kotu degil, beklentiniz cok yuksekse karsilamayabilir, ben begendim acikcasi
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buna 8 puan verenler ellerinize kıran girsin,8 nedır la, iki buçuk saat film yap,saçma sapan konu,7 sene bekleyıp bu fılmı yapacağına bi çocuk yapsaydın şimdi okula başlardı:)bu filmi sonuna kadar ızleyebılene buzlu badem vermek lazım,ben izledım verdiler:))izlemeyın izlettirmeyin...
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film ustaya yakışır bir yapım olmuş sadece sonu daha iyi olabilirdi no tum bu emeğe 8
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İnanılmaz kötü ve çok basit konu hayal kırıklığı sakın ama sakın gitmeyin AYLA filmine gidin paranıza ve zamanıza yazık