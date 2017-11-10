Yavuz Turgul'un yönettiği, başrolünde Şener Şen'in yer aldığı Yol Ayrımı, tüm hayatını, babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu yaşama karşı bakış açısını değiştiren Mazhar Kozanlı'nın hikâyesini anlatıyor.