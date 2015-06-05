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Yola Çıkmak

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Fragmanlar


Yola Çıkmak
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir bar fedaisi olan Samet’in annesi Fatma, 55 yaşında bakıma muhtaç bir kadındır. Samet ve kardeşi Emre Konya’ya annelerinin yanına gitmeye karar verirler. Kocası Burak ve küçük kızı Ceren ile Bursa’da yaşayan Ayşe güzel bir kadındır. Hayatı, kızının ilkokulundaki güvenlik elemanı Kemal’le karşılaşmasıyla değişecektir. Kemal, Burak’ı yaralar, Ayşe ve Kemal Bursa’yı terk eder. Hepsinin yolları Konya’da otelde kesişir.

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Yorumlar

  • Eline kamera alan herkes büyük bir hikayesinin olduğunu, çok orjinal fikirleri olduğunu düşünürse olacağı bu. Zaman kaybı.aVMde gezmekten sıkılıp biraz karanlık bir köşeye olsun da biraz kestireyim giderseniz gidin.20 TL\'ye 1 30 saat uyursunuz.

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Oyuncular ve ekip

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