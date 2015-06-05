Yola Çıkmak

Bir bar fedaisi olan Samet’in annesi Fatma, 55 yaşında bakıma muhtaç bir kadındır. Samet ve kardeşi Emre Konya’ya annelerinin yanına gitmeye karar verirler. Kocası Burak ve küçük kızı Ceren ile Bursa’da yaşayan Ayşe güzel bir kadındır. Hayatı, kızının ilkokulundaki güvenlik elemanı Kemal’le karşılaşmasıyla değişecektir. Kemal, Burak’ı yaralar, Ayşe ve Kemal Bursa’yı terk eder. Hepsinin yolları Konya’da otelde kesişir.