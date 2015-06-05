Sinema>Film Arşiv > Yola Çıkmak
Yola Çıkmak
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Bir bar fedaisi olan Samet’in annesi Fatma, 55 yaşında bakıma muhtaç bir kadındır. Samet ve kardeşi Emre Konya’ya annelerinin yanına gitmeye karar verirler. Kocası Burak ve küçük kızı Ceren ile Bursa’da yaşayan Ayşe güzel bir kadındır. Hayatı, kızının ilkokulundaki güvenlik elemanı Kemal’le karşılaşmasıyla değişecektir. Kemal, Burak’ı yaralar, Ayşe ve Kemal Bursa’yı terk eder. Hepsinin yolları Konya’da otelde kesişir.
Galeri
Yorumlar
-
Eline kamera alan herkes büyük bir hikayesinin olduğunu, çok orjinal fikirleri olduğunu düşünürse olacağı bu. Zaman kaybı.aVMde gezmekten sıkılıp biraz karanlık bir köşeye olsun da biraz kestireyim giderseniz gidin.20 TL\'ye 1 30 saat uyursunuz.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.