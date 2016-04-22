Yola Geldik

Kutay ve Yusuf bir akaryakıt istasyonunda beraber çalışmaktadırlar. Çalıştıkları istasyonun hatırı sayılır bir miktarda parasını, Beyoğlu barlarında yerler. Akaryakıt istasyonunun sahibi Ethem Bey, kasadaki bu para açığını fark eder.

Kutay ve Yusuf bu para açığını kapatmanın yollarını ararlar ancak parayı bir türlü tedarik edemedikleri için işlerinden kovulurlar. Ardından istasyona bırakılan emanet aracı da alarak sırra kadem basan ikili, tesadüfen yollarının kesiştiği Osman Nuri ve Selman ile geri dönüşü olmayan yollara ve başlarından belanın eksik olmayacağı maceralara girerler. Yeraltı dünyasının önemli mafya liderlerinden Toto Cemal ve Arnavut Salih'e ait olan malları ellerinde tutarak zengin olma peşine düşen dört arkadaş, aslında farkında olmadan büyük bir belanın tam ortasında kalırlar.

Kutay'ın annesi ve sözlüsü Feleknaz ise, Toto Cemal tarafından kaçırılarak alıkonulur. Kutay, Yusuf, Osman Nuri ve Selman bakalım başlarına açtıkları bu belalardan nasıl kurtulacaklar?