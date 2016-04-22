Yolculuk
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Yolculuk'un hikayesinin merkezinde muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak kimlik karmaşası yaşayan Mehmet yer alıyor. Bir yanda baskıcı babası, diğer yanda ilişkide olduğu şeriatçı gruplar ve Suriye'de süre giden savaş varken Mehmet ilk büyük aşkıyla da tanışıyor. Kim olduğu ve ne istediği sorusunun cevabını bulması ise umduğu kadar kolay olmuyor.Bu arayış onu, bildiği her şeyi yeniden sorgulayacağı bir yolculuğa sürüklüyor.
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Yorumlar
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Süper ötesi bir film..9
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Film o kadar tarafsız ki, çoğu sahnede neyi savunduğunu anlamakta zorlandım. Zaten bir şeyi savunmuyor da, olayı bir kişi üzerinden olduğu gibi anlatıyor. Takdir edilmesi ve desteklenmesi gereken bir yapım olmuş. Ama..."cihatçı" rolündeki arkadaşta dar pantolon çok garip durmuş be birader. Neyse, #insanlıkbombalardangüçlüdür diyelim ve insanlığımızı yitirmeyelim. Filmdeki sorgulama süreçleri biraz geçiştirilmiş gibi olmuş ama herkesin kendi yaşamını bir şekilde geç olmadan sorgulayabilmesini diliyorum.
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#InsanlıkBombalardanGüçlüdür Cesur ve etkileyici bir film. Böylesi bağımsız yapımların arkasında durmak ve yapımcıları cesaretlendirmek gerek. Bomba korkusuyla terbiye edilmeye çalışıldığımız şu günlerde mutlaka izlenmesi gereken bir film.
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22 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyorum. #insanlıkbombalardangüçlüdür