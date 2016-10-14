Yolsuzlar Çetesi

Fiko ve Kamil ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci Rıfat'tan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, var olma mücadelesi veren iki kafadardır. Rıfat hem evleri hem de dükkanı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili sıkışır. İşlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkanlarını yakarak onları yeniden zor duruma düşürür. Fiko ile Kamil, başka işler bularak Rıfat'a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat'ın savaşının tam ortalarına düşerler. İki kafadar Fiko'nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil'in uzatmalı aşkı Gülay'ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar.