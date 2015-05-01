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Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi
1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
4 yıl önce Çinçin Mahallesi'nde yapılan dönüşüm sonrasında bir grup gecekondu yıkılmış, üç arkadaştan ikisi Ramo ve İbo yeni yapılan konutlara taşınmışlardır. Şimdi ise Fehmi Kır'ın da evinin bulunduğu kısım aynı dönüşüme uğrayacaktır. Fakat Fehmi'nin arkadaşları gibi kolay teslim olmaya niyeti yoktur.
Galeri
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Yorumlar
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Yazık böyle filimlere
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Iyi guzel farkli bir filmdi emeklerine saglik :))
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2 ayda 4 gecekondu yıkımı ve müteahhit içeren basit filmler çekildi, hepsi birbirinden kötü, Türk Sinemasının ne hale geldi, biri artık bu şarlatanlıklara DUR DEMELİ!!!
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