Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi

4 yıl önce Çinçin Mahallesi'nde yapılan dönüşüm sonrasında bir grup gecekondu yıkılmış, üç arkadaştan ikisi Ramo ve İbo yeni yapılan konutlara taşınmışlardır. Şimdi ise Fehmi Kır'ın da evinin bulunduğu kısım aynı dönüşüme uğrayacaktır. Fakat Fehmi'nin arkadaşları gibi kolay teslim olmaya niyeti yoktur.