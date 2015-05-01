Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi
Paylaş

Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

4 yıl önce Çinçin Mahallesi'nde yapılan dönüşüm sonrasında bir grup gecekondu yıkılmış, üç arkadaştan ikisi Ramo ve İbo yeni yapılan konutlara taşınmışlardır. Şimdi ise Fehmi Kır'ın da evinin bulunduğu kısım aynı dönüşüme uğrayacaktır. Fakat Fehmi'nin arkadaşları gibi kolay teslim olmaya niyeti yoktur.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Yazık böyle filimlere

  • Iyi guzel farkli bir filmdi emeklerine saglik :))

  • 2 ayda 4 gecekondu yıkımı ve müteahhit içeren basit filmler çekildi, hepsi birbirinden kötü, Türk Sinemasının ne hale geldi, biri artık bu şarlatanlıklara DUR DEMELİ!!!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir