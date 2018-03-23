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You wo wu di
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Filmi Oyla :
- Tür :Savaş
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
David Golia , Shao Tung Chou , Ying Lee , Ren Tieh , Wai Hung Ho , Tien Miao , Craig Reid , Judy Lee
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Big Star Motion Picture Company
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