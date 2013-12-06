Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Yozgat Blues
Paylaş

Yozgat Blues

2 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yozgat Blues
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yozgat, Yavuz ve Neşe'nin hikayesinin başladığı ya da bittiği yerdir... Aldıkları bir iş teklifi sonrasında Yozgat'a taşınan müzik öğretmeni ve şarkıcı Yavuz ve öğrencisi Neşe hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atmak üzeredir. İcra ettikleri müzik türüyle bu yeni şehirde kimsenin ilgisini çekemeyen ikilinin çabalarına, buraya taşındıkları ilk günlerde tanıştıkları Sabri'nin yardımları da eklenir ancak sonuç yine olumsuzdur. Bu olumsuz sonuç beklenmedik gelişmeleri de beraberinde getirir...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Bu filmlerin nesine ödül veriyorlar anlamam!Sıradan bir film. Hikayenin hiç orjinal bir yanı yok.

  • imdb puanına dikkatinizi çekerim. iyi bi türk filmi izlemek istiyosanız kaçırmayın

  • ödülül bi film. mutlaka izleyin. pişman olmazsınız

  • degişik bi konusu varmış izleyen var mı

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Yozgat Blues filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Yozgat Blues filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir