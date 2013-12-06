Yozgat Blues
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Almanya, Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Yozgat, Yavuz ve Neşe'nin hikayesinin başladığı ya da bittiği yerdir... Aldıkları bir iş teklifi sonrasında Yozgat'a taşınan müzik öğretmeni ve şarkıcı Yavuz ve öğrencisi Neşe hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atmak üzeredir. İcra ettikleri müzik türüyle bu yeni şehirde kimsenin ilgisini çekemeyen ikilinin çabalarına, buraya taşındıkları ilk günlerde tanıştıkları Sabri'nin yardımları da eklenir ancak sonuç yine olumsuzdur. Bu olumsuz sonuç beklenmedik gelişmeleri de beraberinde getirir...
Galeri
Yorumlar
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Bu filmlerin nesine ödül veriyorlar anlamam!Sıradan bir film. Hikayenin hiç orjinal bir yanı yok.
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imdb puanına dikkatinizi çekerim. iyi bi türk filmi izlemek istiyosanız kaçırmayın
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ödülül bi film. mutlaka izleyin. pişman olmazsınız
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degişik bi konusu varmış izleyen var mı