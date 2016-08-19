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Yüce Adalet

The Whole Truth

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Fragmanlar


Yüce Adalet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Başarılı savunma avukatı Richard, babasını öldürmekten yargılanan genç müvekkilini hapisten kurtarmaya çalışır.

Galeri

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Yorumlar

  • Berbat bir film

  • eh işte. . evde de izlenebilecek bir film

  • Son derece kötü kurgulanmış bir film. Sinemada izlemeye değmez.

  • bence izlenebilir bir film olmuş. az çok sonunu tahmin ediyorsunuz. çok akıcı olmasa da merak uyandırıyor. puanı 6.7

  • Fena değil değişik bir konusu var sinema filminden çok TV filmi gibi..Rene Zellwegger çok değişmiş

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Oyuncular ve ekip

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