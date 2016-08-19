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Yüce Adalet
The Whole Truth
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Başarılı savunma avukatı Richard, babasını öldürmekten yargılanan genç müvekkilini hapisten kurtarmaya çalışır.
Galeri
Yorumlar
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Berbat bir film
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eh işte. . evde de izlenebilecek bir film
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Son derece kötü kurgulanmış bir film. Sinemada izlemeye değmez.
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bence izlenebilir bir film olmuş. az çok sonunu tahmin ediyorsunuz. çok akıcı olmasa da merak uyandırıyor. puanı 6.7
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Fena değil değişik bir konusu var sinema filminden çok TV filmi gibi..Rene Zellwegger çok değişmiş
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