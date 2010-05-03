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Yuk po tuen III goon yan ngoh yiu
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram
- Yapım Yılı :1998
- Senarist :
- Oyuncular :
Yi Tung , Hiu Wan Hung , Ka Ling Yeung , Ronald Wong , Chun Chung , Elvis Tsui , Christine Hung , Meng Lo , Fan Wei Yee , Timothy Zao
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :95 dk.
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