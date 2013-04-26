Yük
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :26 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Gerçek bir öyküden senaryolaştırılan Yük filmi bir cinayet sebebiyle hasmından kaçmak için madende saklanan bir adamın hikâyesi. Cemal arkadaşının ölümüne sebep olup, onun kardeşinin hışmından kaçarken, ölen adamın kardeşi Cumali intikam almak için onun peşine düşmüştür. Zeynep şu anda Cemal ile evlidir ancak birkaç sene öncesi evli ve çocuklu olan Cumali ile tutkulu bir ilişki yaşamıştır.
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Yorumlar
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fragmanı izleyince biraz sıkıldım itiraf etmek gerekirse. keşke kışın vizyona girseymiş. tam kış filmi gibi geldi bana
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erden kıral gibi başarılı bir yönetmenden iyi bi film bekliyorum. daha önce de vicdan filmini çekmişti. bu tarz filmleri sevenler için o da gayet iyi bi filmdi
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tülin özene bayılıyorum. artık çok görmüyoruz kendisini televizyonda ama iyi filmlerle karşımıza çıkıyo