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Yüksek Risk

Starred Up

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Yüksek Risk
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
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Filmin Konusu

Şiddete eğilimli genç Eric, henüz yaşını doldurmadan ıslahevinden alınarak yetişkinlerin karanlık dünyasına atılır. Bir yandan gardiyanlara ve hapishanedeki diğer mahkumlara kendini kabul ettirmesi gerekirken bir yandan aynı hapishanedeki babasına kendini ispat etmenin peşindedir. Ömrünün büyük bir kısmını hapishanelerde geçiren Nev, yıllar süren ayrılığın yarattığı boşluğu hızla kapatmak için çabalamaktadır. Bu sırada Eric hapishanede katıldığı bir rehabilitasyon grubunda kurduğu ilişkiler sayesinde öfkesini yenebileceğini ve hayatta var olmanın farklı bir yolu da olabileceğini öğrenir. Ancak oğlunun yeni çevresinden hoşlanmayan Nev, Eric ile bir kez daha karşı karşıya gelir.

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