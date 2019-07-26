Yuli, ünlü Kübalı dansçı Carlos Acosta’nın hayat hikayesini konu ediyor. Yuli’nin hayatı, sokaklarda zaman geçirmekten keyif alan küçük bir çocukken babasının yeteneğini keşfetmesiyle tamamen değişir. Dans etmeye pek de istekli olmayan Yuli, babasının zorlamasıyla, Küba Ulusal Dans Okuluna yazılır. Başlarda okula zorla giden Yuli, zamanla içindeki sese kulak vermeye başlar. Onun bu yeteği, tüm tabuların yıkılmasını sağlar ve Yuli, Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkan ilk siyah balet olmayı başarır.