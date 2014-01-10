Anadolu’dan yayılan sevgi ışığını, yüzyılları aşarak şiirleriyle günümüze taşıyan; barış, kardeşlik ve ilahi aşk düşünceleriyle evrensel düzeyde benimsenmiş, büyük düşünür Yunus Emre’nin ilahi aşk yolculuğu. Dil, din, düşünce ve ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlığa barışı, hoşgörüyü ve sevgiyi aşılayan Yunus Emre’yi ve onun ilahi aşkını anlatan Yunus Emre: Aşkın Sesi, büyük düşünürün tüm insanlığı ne derece aydınlattığını bir kez daha gözler önüne seriyor.