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Yunus Emre Aşkın Sesi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Anadolu’dan yayılan sevgi ışığını, yüzyılları aşarak şiirleriyle günümüze taşıyan; barış, kardeşlik ve ilahi aşk düşünceleriyle evrensel düzeyde benimsenmiş, büyük düşünür Yunus Emre’nin ilahi aşk yolculuğu. Dil, din, düşünce ve ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlığa barışı, hoşgörüyü ve sevgiyi aşılayan Yunus Emre’yi ve onun ilahi aşkını anlatan Yunus Emre: Aşkın Sesi, büyük düşünürün tüm insanlığı ne derece aydınlattığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
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Yorumlar
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muhtesem !
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İzleyemeden sinemadan kalktı nasıl iş bu böyle?
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Kesinlikle izleyin
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güzel bir filme benziyo
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SÜPER ÖTESİ; hayran kaldım.
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