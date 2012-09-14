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Yurt

0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Yurt
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mimar olan Doğan, İstanbul yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken hastalanır. Danıştığı doktoru kendisine seyahat önerir. Sıla özlemiyle çocukluğunun geçtiği memleketine tatile gider. Modern tekno-liberal zihniyet her yeri dönüştürmüş, çevre düşmanlığı en ücra köşelere kadar sızmıştır. Doğan, zamanın bitip tükenmek bilmediği yurdunu boşuna arayacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • sinemada izlemeye gerek var mı ?

  • ben bu filmden pek birşey beklemiyorum

  • yarın akşam gidip izliycem :)

  • Bekliyicem

  • Filmin afişi, yazı stili çok hoş. Kitap kapağı gibi.

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Oyuncular ve ekip

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