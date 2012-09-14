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Yurt
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :76 dk.
- Dağıtıcı :Özen Film
Filmin Konusu
Mimar olan Doğan, İstanbul yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken hastalanır. Danıştığı doktoru kendisine seyahat önerir. Sıla özlemiyle çocukluğunun geçtiği memleketine tatile gider. Modern tekno-liberal zihniyet her yeri dönüştürmüş, çevre düşmanlığı en ücra köşelere kadar sızmıştır. Doğan, zamanın bitip tükenmek bilmediği yurdunu boşuna arayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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sinemada izlemeye gerek var mı ?
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ben bu filmden pek birşey beklemiyorum
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yarın akşam gidip izliycem :)
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Bekliyicem
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Filmin afişi, yazı stili çok hoş. Kitap kapağı gibi.
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