Mimar olan Doğan, İstanbul yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken hastalanır. Danıştığı doktoru kendisine seyahat önerir. Sıla özlemiyle çocukluğunun geçtiği memleketine tatile gider. Modern tekno-liberal zihniyet her yeri dönüştürmüş, çevre düşmanlığı en ücra köşelere kadar sızmıştır. Doğan, zamanın bitip tükenmek bilmediği yurdunu boşuna arayacaktır.