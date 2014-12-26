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Yusuf & Yusuf
2 kişi izlemiş. | 45 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Yusuf, Ankara’lı bir dolmuş şoförüdür. Çocukluğundan beri arabalara olan merakı onu modifiye tutkunu haline getirmiştir. Yolda dolmuşa binmek isteyen Papaz dahil kimseyi es geçmez. Dolmuşta aldığı papaz görünümlü kişi aslında o gün şehre gelen Papa’ya suikast düzenleyecek bir militandır. Tesadüfe bakın ki bu militanın adı da Yusuf’tur. Bir Yusuf can almak için uğraşırken, diğer Yusuf can kurtarmak için çabalayacaktır.
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Yorumlar
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Çok güzel beğendim☺☺☺
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kadroya yakışmayan bir film olmuş. oldukça kötü.
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Güzel bir film ama zamanlaması biraz yanlış olmuş. Reklamıda eksik kaldı galiba.... iyi seyirler
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Vaktinize ve paranıza yazık etmeyin
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Bazı sahneleri komikti.Filmin genelinde gülme oranı azalıyor.
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