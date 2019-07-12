Yuvaya Dönüş

1985 yılında İran-Irak Savaşı sırasında düzenlenen büyük bir operasyonla 215 yolcu İran’dan Türkiye’ye getirilir. Hayatları kurtulan bu yolcuların arasında Keiko adından Japon bir genç kız da bulunmaktadır. Keiko, İran’da yaşadığı dönemde Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer ile büyük bir aşk yaşar. Ancak savaş onların yolunun ayrılmasına neden olur. Zafer, sevdiği kadının hayatını kurtarmak için onu Türkiye’ye gidecek olan uçağa yetiştirmeyi başarır. Ancak bilmediği çok önemli bir şey vardır; Keiko hamiledir. Keioko Türkiye’ye geldikten bir süre sonra kızı Yumi’yi dünyaya getirir. İran’dan ayrıldıktan sonra Zafer’den hiçbir haber alamayan genç kadın için hayat sadece kızından ibarettir. Anne kız birlikte geçirdiği 30 yılında ardından Keiko hayata veda eder. Ardından ise tüm gerçekleri anlattığı bir mektup bırakmıştır. Mektubu okuduktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yumi, babasından hesap sormak için onu bulmaya karar verir.