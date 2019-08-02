Grâce à Dieu, çocukken cinsel saldırıya uğrayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Alexandre, karısı ve çocukları ile birlikte Lyon’da yaşayan genç bir adamdır. Çocukken gittiği kilisenin papazı tarafından tacize uğrayan Alexandre yıllar geçse de bu olayın etkisinden kurtulamaz. Bir gün eşi ve çocukları ile birlikte kiliseye giden Alexandre, karşısında hayatını karartan papazı görür. Papaz hala işine devam ettiğini ve çocuklarla ilgilendiğini öğrenen genç adam, hem geçmişin intikamını almak hem de daha fazla çocuğun etkilenmesini önlemek için harekete geçmeye karar verir. Vakit kaybetmeden kendisi gibi papaz tarafından tacize uğrayan François ve Emmanuel’i bularak onlarla iletişime geçer. Bu süreçte birlikte hareket etmeye karar veren Alexandre, François ve Emmanuel, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalırlar.