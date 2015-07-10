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Yüzündeki Sır

Phoenix

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Fragmanlar


Yüzündeki Sır
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2. Dünya Savaşı sonrası toplama kampından yüzünde tanınmayacak yaralarla kurtulan Nelly, ameliyat geçirerek yeni bir yüze kavuşur. Bu süreçte yeni bir hayata başlamayı reddeder ve Berlin’de kalarak hakkında duyduklarına inanmak istemediği eşi Johnny’i aramaya karar verir. Karşılaştıklarında eşi Johnny, Nelly’yi tanımayacak ve ondan hayatını alt üst edecek şaşırtıcı bir istekte bulunacaktır.


Filmin Eleştrisi




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