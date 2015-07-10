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Yüzündeki Sır
Phoenix
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Polonya
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
2. Dünya Savaşı sonrası toplama kampından yüzünde tanınmayacak yaralarla kurtulan Nelly, ameliyat geçirerek yeni bir yüze kavuşur. Bu süreçte yeni bir hayata başlamayı reddeder ve Berlin’de kalarak hakkında duyduklarına inanmak istemediği eşi Johnny’i aramaya karar verir. Karşılaştıklarında eşi Johnny, Nelly’yi tanımayacak ve ondan hayatını alt üst edecek şaşırtıcı bir istekte bulunacaktır.
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