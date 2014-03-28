Paris 1957. Yves Saint Laurent henüz 21 yaşındadır ve vefat eden Christian Dior’un kurduğu ünlü moda evinin başına getirilir. Dior adına sergilediği ilk defilesinde bütün gözler bu çok genç asistana çevrilmiştir. Son derece başarılı ve çığır aşan bu defile sırasında ileride hayatının ömür boyu iş ortağı olacak Pierre Berge ile tanışır. 3 yıl sonra en ünlü moda markası olacak Yves Saint Laurent şirketini birlikte kurarak moda dünyasını altüst etmeyi başarırlar.