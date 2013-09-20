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Zafere Hücum

Rush

1 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zafere Hücum
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Formula 1 yarışlarının ihtişamlı döneminde geçen film dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük rakiplerin ikisinin heyecan verici gerçek hikayesini anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Film öyle müthiş ki soluksuz bir heyecanla izledim.İzlemeyi düşünen arkadaşlara tavsiyem kaçırmayın pişman olmayacaksınız..

  • filmi ilk izleyenlerdenim. tek kelimeyle KAÇIRMAYIN!

  • akıl oyunlarının yönetmeninden gerçekten iyi bir film daha. kaçırmamak lazım.

  • bunlar eskiden ev arkadaşıymış, sonradan rakip olmuşlar. gerçek hayattaki sonlarını söylemeyelim. filmde bahsi geçer mi bilmiyorum ama isteyen arayıp bulur zaten

  • bi tarafta disiplinli çalışkan bi yarışçı öbür tarafta gecehayatına düşkün rahat tavırlarıyla bilinen rakibi. bu ikisinin rekabeti izlenmez mi!

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Oyuncular ve ekip

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