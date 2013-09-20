Zafere Hücum
Rush
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Spor, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Almanya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :20 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Formula 1 yarışlarının ihtişamlı döneminde geçen film dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük rakiplerin ikisinin heyecan verici gerçek hikayesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Film öyle müthiş ki soluksuz bir heyecanla izledim.İzlemeyi düşünen arkadaşlara tavsiyem kaçırmayın pişman olmayacaksınız..
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filmi ilk izleyenlerdenim. tek kelimeyle KAÇIRMAYIN!
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akıl oyunlarının yönetmeninden gerçekten iyi bir film daha. kaçırmamak lazım.
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bunlar eskiden ev arkadaşıymış, sonradan rakip olmuşlar. gerçek hayattaki sonlarını söylemeyelim. filmde bahsi geçer mi bilmiyorum ama isteyen arayıp bulur zaten
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bi tarafta disiplinli çalışkan bi yarışçı öbür tarafta gecehayatına düşkün rahat tavırlarıyla bilinen rakibi. bu ikisinin rekabeti izlenmez mi!