Sinema>Film Arşiv > Zaman Makinesi 1973
Zaman Makinesi 1973
3 kişi izlemiş. | 79 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Tolga’nın babası Ali Rıza Bey vefat eder, tüm servetini annesine bırakırken Tolga’ya sadece Anadol STC 16 marka eski bir otomobil bırakır. Tüm mirastan men edilen Tolga sinirlenir ve arabaya atlayıp uzaklaşmak ister. Sinirle başına gelenleri eleştiren Tolga bir anda havalanan arabası ile kendisini gökyüzünde bulur ve araba onu kumsala ulaştırır. Zaman Makinesi 1973, Tolga’nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
-
çok güzell bi film
-
Ben çok beğendim. Senaryosu güzel. Ama istediği box Office olmadı. Hakketmedi.
-
Cok begendim cok guzel film bence ))
-
facebook zaman makinesi
-
Çok eğlenceli bir filmdi. Konu, senaryo, oyunculuklar çok iyi. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film...
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
Oyuncular ve ekiptümü >>
TAKİP ET
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Zaman Makinesi 1973 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Zaman Makinesi 1973 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.