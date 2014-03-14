Tolga’nın babası Ali Rıza Bey vefat eder, tüm servetini annesine bırakırken Tolga’ya sadece Anadol STC 16 marka eski bir otomobil bırakır. Tüm mirastan men edilen Tolga sinirlenir ve arabaya atlayıp uzaklaşmak ister. Sinirle başına gelenleri eleştiren Tolga bir anda havalanan arabası ile kendisini gökyüzünde bulur ve araba onu kumsala ulaştırır. Zaman Makinesi 1973, Tolga’nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatıyor.