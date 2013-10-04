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Zamanda Aşk

About Time

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Fragmanlar


Zamanda Aşk
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tim Lake (Domhnall Gleeson) 21 yaşına geldiğinde zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeder. Yine keyifsiz geçen bir yeniyıl partisinin ertesi akşamında, Tim’in babası (Bill Nighy) oğluna uzun zamadır ailenin erkeklerinin zamanda yolculuk yapabilme yeteneği olduğunu söyler. Tim, tarihi değiştiremez, fakat kendi hayatında olmuş ve olmakta olan şeyleri değiştirebilmektedir. Bunun üzerine o da bir kız arkadaş edinerek en azından kendi dünyasını güzelleştirmeye karar verir ama maalesef bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

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