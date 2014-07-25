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Zamanda Yolculuk

Saving Santa

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Fragmanlar


Zamanda Yolculuk
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yılbaşında hediye bekleyenlerin sayısı katlanarak arttığı için Noel Baba bazı değişiklikler yapmak zorunda kalır. En zeki Elf’ler, kuzey kutbunu gizleyecek bir hologram ve Noel Baba’nın her evi bir gecede dolaşarak dünyanın dört bir yanında yaşayan çocuklara oyuncaklarını dağıtabilmesini sağlayacak bir zaman makinesi yaparlar.

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