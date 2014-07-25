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Zamanda Yolculuk
Saving Santa
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Yılbaşında hediye bekleyenlerin sayısı katlanarak arttığı için Noel Baba bazı değişiklikler yapmak zorunda kalır. En zeki Elf’ler, kuzey kutbunu gizleyecek bir hologram ve Noel Baba’nın her evi bir gecede dolaşarak dünyanın dört bir yanında yaşayan çocuklara oyuncaklarını dağıtabilmesini sağlayacak bir zaman makinesi yaparlar.
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