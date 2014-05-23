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Zayıflığın Esareti
Abus de faiblesse
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Almanya, Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Yönetmen Maud bir sabah yarı normal yarı uyuşuk bir şekilde uyanır. Hastaneye yatması gerekmektedir. Maud bu esnada televizyon ekranında tesadüfen yeni filmi için aradığı erkek karakterini bulur. Vilko çekici, kibirli ve yaptığı dolandırıcılıklarla ünlenmiş bir kişiliğe sahiptir. Hastalığını önemsemeden Maud, Vilko ile tanışmak ister ve bir gün sonra tanışırlar. Bu oldukça zor bir ilişkinin başlangıcı olacaktır.
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