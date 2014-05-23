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Zayıflığın Esareti

Abus de faiblesse

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Zayıflığın Esareti
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yönetmen Maud bir sabah yarı normal yarı uyuşuk bir şekilde uyanır. Hastaneye yatması gerekmektedir. Maud bu esnada televizyon ekranında tesadüfen yeni filmi için aradığı erkek karakterini bulur. Vilko çekici, kibirli ve yaptığı dolandırıcılıklarla ünlenmiş bir kişiliğe sahiptir. Hastalığını önemsemeden Maud, Vilko ile tanışmak ister ve bir gün sonra tanışırlar. Bu oldukça zor bir ilişkinin başlangıcı olacaktır.

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