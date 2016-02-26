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Zebani

The Stranger

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Fragmanlar


Zebani
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 2.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hikaye, geçimsiz delikanlı Peter´ın, annesi Monica ile beraber yaşadığı sessiz sakin bir kasabada geçer. Gizemli bir adam Peter´ı ve Monica´nın eski bir arkadaşı olan Ana´yı bulmak için geldiğinde, bir zamanlar sakin olan bu kasaba vahşi ve kanlı bir değişime sahne olacaktır.

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Yorumlar

  • Eli Roth için gidilebilir diye düşünmüştüm. Değmezmiş , vasat denilebilecek düzeyde...

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Oyuncular ve ekip

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