Hikaye, geçimsiz delikanlı Peter´ın, annesi Monica ile beraber yaşadığı sessiz sakin bir kasabada geçer. Gizemli bir adam Peter´ı ve Monica´nın eski bir arkadaşı olan Ana´yı bulmak için geldiğinde, bir zamanlar sakin olan bu kasaba vahşi ve kanlı bir değişime sahne olacaktır.