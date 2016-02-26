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Zebani
The Stranger
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 2.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Şili
- Gösterim Tarihi :26 Şubat 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hikaye, geçimsiz delikanlı Peter´ın, annesi Monica ile beraber yaşadığı sessiz sakin bir kasabada geçer. Gizemli bir adam Peter´ı ve Monica´nın eski bir arkadaşı olan Ana´yı bulmak için geldiğinde, bir zamanlar sakin olan bu kasaba vahşi ve kanlı bir değişime sahne olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Eli Roth için gidilebilir diye düşünmüştüm. Değmezmiş , vasat denilebilecek düzeyde...
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