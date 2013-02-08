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Zero Dark Thirty

11 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zero Dark Thirty
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

11 Eylül 2001'de Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri yerle bir edildikten sonra, yakın dünya tarihini değiştiren bu saldırıyı El-Kaide terör örgütü ve ABD'nin en azılı düşmanlarından biri olduğunu iddia eden Usame Bin Laden üstlenmişti. Önce Afganistan'da başlayan savaş, diğer Orta Doğu ülkelerine de yayıldı ve Pentagon saldırıların bir numaralı sorumlusu olarak gösterdiği Bin Ladin'i köşe bucak aramaktan asla vazgeçmedi. Pakistan'ın Abbottabad kentinde köşeye sıkıştırılıncaya kadar ABD'ye milyonlarca dolara mal olan bu arayış ve 'insan avı' operasyonu 1 Mayıs 2011'de düzenlenen gizli bir operasyonla nihayete ermişti.
Senaryosunu Mark Boal’ın gerçeklere sadık kalarak kaleme aldığı filmde, Bin Ladin'in saklandığı yeri tespit eden ve bu timin organizasyonunu yürüten Maya adlı CIA ajanı, böyle operasyon ve bölge için oldukça genç olmasına rağmen, kendisine olan güveni ve üstün istihbarat başarısıyla Bin Laden'in yakalanmasını sağlıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu tür filmlerde bundan iyisi ne olabilir. beğenmeyenler emperyalizm karşıtı siyasi düşünenler.

  • hurt locker dan sonra çok farklı bişey beklemek mantıklı deil

  • daha da bu tür filmlere gitmem hepmi propoganda yapılır arkadaşım

  • filmin sonuna kadar zor dayandım bitmiyor bitmiyor

  • bugün filmi izledim. berbat bir filmdi. boşa geçen 157 dakika.

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Oyuncular ve ekip

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